إنجاز لـ السومة بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

نجح المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، في تحقيق رقم مميز له بـ دوري أبطال آسيا، بعد هدفه في شباك نادي الشرطة العراقي.

وكان السومة تمكن من إحراز الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة الخامسة في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًّا على الملعب الرديف لإستاد الجوهرة المشعة في جدة.

السومة خامس هداف تاريخي بـ دوري أبطال آسيا:

وتمكن السومة من إحراز 25 هدفًا في البطولة الآسيوية مع فريقه السابق القادسية الكويتي، والأهلي حاليًا، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال آسيا، منذ انطلاق النظام الحديث في 2003.

يذكر أن المونتينجري ديان داميانوفيتش، لاعب كيتشي من هونج كونج الحالي، يتصدر صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة الآسيوية، برصيد 37 هدفًا.

أحداث الشوط الأول:

وكان الشوط الأول بين الأهلي والشرطة العراقي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل السومة هدف التقدم للراقي، ثم تعادل اللاعب فهد يوسف للفريق العراقي بالدقيقة الـ26.

ويسعى النادي الأهلي للوصول إلى النقطة السابعة في المجموعة الثالثة، ووضع قدم تنعش حظوظه للتأهل للدور المقبل في البطولة الآسيوية.

وسيكون أمام الأهلي فرصة لمشاركة الدحيل القطري في صدارة المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال آسيا في حال فاز على الشرطة العراقي، وقبل انطلاق مباراة الاستقلال الإيراني والدحيل في الـ11 والربع من مساء اليوم السبت.

وكان المدرب الروماني ريجيكامب، تولى تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

شارك الخبر







شارك الخبر