إنجاز لـ ليفربول ضد أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

نجا الريدز من فخ الخسارة في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، وذلك بالفوز بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويُعد الإنجاز الأبرز الذي حققه فريق ليفربول وفقًا لتصريحات المدرب الألماني يورجن كلوب هو نيل ثقة واطمئنان جماهير ليفربول، قبل استضافة نادي ريال مدريد الإسباني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ماذا استفاد ليفربول ضد أستون فيلا ؟

وأكد كلوب على أن عودة ليفربول في المباراة، وإحرازه لهدفين، بعدما أُلغي له هدف بالشوط الأول وكان متأخرًا كذلك في النتيجة، يُعد إنجازًا يُقلل الضغوطات على الفريق، قبل مواجهة نادي ريال مدريد.

وأكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول على أن الفوز بـ لقاء ليفربول ضد أستون فيلا أراح الريدز كثيرًا، قبل مواجهة الريال مضيفًا أن الريدز رفض الخسارة الثالثة على التوالي في ملعب الأنفيلد.

أمنية صلاح بعد الفوز الصعب

وأعرب صلاح عن أمنياته في أن يُنهي ليفربول، الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، وذلك من أجل التأهل لـ دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان لقاء الريدز، شهد تقدم أستون فيلا بالهدف الأول عبر اللاعب أولي واتكينز، ثم سجل صلاح هدف التعادل للريدز وبعد ذلك أضاف الإنجليزي ترينت أرنولد هدف الفوز لـ ليفربول بالدقيقة التسعين من عمر المباراة.

يذكر أنه بعد نهاية المباراة، يتواجد ليفربول حاليًا، بالمركز الخامس، وذلك بعد فوز تشيلسي على كريستال بالاس أمس السبت.

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