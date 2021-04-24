إندونيسيا: حطام وبقعة نفطية قرب موقع غواصة مفقودة بها 53 شخصًا

المواطن - متابعة

أعلن الجيش في إندونيسيا العثور على الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها خلال تدريبات قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي.

ونقلت روتيرز عن قائد أركان البحرية الإندونيسية الأميرال يودو مارغونو القول، إن المسح رصد غواصة KRI Nanggala-402 المفقودة في قاع البحر، على عمق نحو 850 مترا، ما يتجاوز بشكل ملموس حدود قدراتها.

إندونيسيا تعثر على حطام

وأقر الأميرال أثناء مؤتمر صحفي اليوم السبت بأن الجيش لا يستطيع حاليًا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارًا، مؤكدًا أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

الأسباب المحتلمة للحادث

وأشار مارغونو وقائد الجيش الوطني الإندونيسي، هادي تجاورانت، إلى أن فرق البحث انتشلت حطامًا يعتقد أنه من داخل الغواصة المفقودة، بالإضافة إلى اكتشاف بقعة نفطية قرب الموقع الذي اختفت فيه الغواصة، ما يؤكد أنها غرقت.

وأوضح قائد أركان البحرية الإندونيسية أن اكتشاف تلك الحطام يؤكد تعرض الغواصة لضغط من الخارج أو تعرض قاذفة الطوربيدات الخاصة بها لأضرار.

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