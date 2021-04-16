إنستجرام تختبر مجددًا إخفاء الإعجابات عبر مشاركات المستخدمين

المواطن - متابعة

تبدأ منصة إنستجرام اختبارًا جديدًا حول إخفاء الإعجابات عبر مشاركات المستخدمين، بعد تجاربها في هذا المجال التي بدأت لأول مرة في عام 2019.

إخفاء الإعجابات:

ووفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن إنستجرام لن تقوم هذه المرة بتمكين الميزة أو تعطيلها لمزيد من المستخدمين، وبدلًا من ذلك، تبدأ باستكشاف خيار جديد حيث يتمكن المستخدمون من تحديد ما يناسبهم – إما اختيار مشاهدة الإعجابات عبر مشاركات الآخرين أو إخفاء الإعجابات.

كما سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف تشغيل الإعجابات عبر مشاركاتهم الخاصة، إذا اختاروا ذلك.

كورونا أوقفت الاختبارات:

وقالت إنستجرام: الاختبارات التي تنطوي على الإعجابات تم تقليل أولوياتها بعد ظهور فيروس كورونا، حيث ركزت الشركة على الجهود الأخرى اللازمة لدعم مجتمعها.

تقليل القلق والإحراج:

وتعيد المنصة الآن النظر في التعليقات التي جمعتها من المستخدمين أثناء الاختبارات ووجدت مجموعة واسعة من الآراء، حيث كانت فكرة إخفاء الإعجابات في الأصل تدور حول تقليل القلق والإحراج الذي يحيط بنشر المحتوى عبر الشبكة الاجتماعية.

ويعني هذا أن الأشخاص قد يحبطون إذا كانت منشوراتهم لا تحصل على ما يكفي من الإعجابات ليتم اعتبارها شائعة.

المستخدمون الأصغر سنًا:

وكانت هذه المشكلة صعبة بشكل خاص على المستخدمين الأصغر سنًا، الذين يهتمون كثيرًا بما يعتقده أقرانهم، لدرجة أنهم يحذفون المشاركات التي لم تحصل على إعجابات كافية.

تقليل عقلية القطيع:

إضافة لذلك، ساعد إخفاء الإعجابات في تقليل عقلية القطيع التي تدفع الناس إلى الإعجاب بالأشياء الشائعة، بدلًا من الحكم على المحتوى بأنفسهم.

الخيار مفتوح أمام المستخدمين:

ولم يتفق الجميع على أن إزالة الإعجابات كان تغييرًا للأفضل أثناء الاختبارات، ولهذا السبب، فإن أحدث اختبار من إنستجرام يمنح الخيار للمستخدمين.

خيار جديد:

وتقول الشركة: يتم تمكين هذا الاختبار الجديد لنسبة صغيرة من المستخدمين على مستوى العالم عبر إنستجرام، وإذا كنت مشتركًا، فإنك تجد خيارًا جديدًا لإخفاء الإعجابات من داخل إعدادات التطبيق، ويمنعك هذا من رؤية الإعجابات عبر مشاركات الأشخاص الآخرين أثناء التمرير عبر موجز إنستجرام.

صانع محتوى:

وفي حال كنت صانع محتوى، يمكنك إخفاء الإعجابات على أساس كل مشاركة، وحتى إذا تم تعطيل عمليات الإعجاب علنًا، فيظل صناع المحتوى قادرين على عرض عدد الإعجابات والتفاعلات الأخرى من خلال التحليلات.

فيسبوك تقيم التجربة:

من ناحيته قال متحدث باسم شركة فيسبوك: نختبر هذه الميزة الجديدة عبر إنستجرام في البداية، لكننا نستكشف أيضًا تجربة مماثلة لشبكة فيسبوك، ونتعلم من هذا الاختبار الصغير الجديد وسيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبًا.

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