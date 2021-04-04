إنستغرام تحذر المستخدمين من عملية احتيال خطيرة

المواطن - متابعة

حذر تطبيق إنستغرام، المستخدمين من رسائل تدّعي أنها من الشركة، موضحًا أن تلك الرسائل صممها الهاكرز للوصول الكامل إلى حسابك.

وقالت الشركة: “إذا تلقيت رسالة مباشرة أو رسالة بريد إلكتروني تدّعي حدوث انتهاك لحقوق الطبع والنشر على حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك فكن حذرًا، فمن المؤكد أنها عملية احتيال خطيرة”، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

تنبيه لجميع المستخدمين

وقامت الشركة المملوكة لفيسبوك بإرسال تنبيه بالبريد لإعلام جميع المستخدمين بأنهم يجب أن يكونوا على حذرٍ من أي رسائل تدعي أنها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام.

وفي منشور على تويتر، قالت إنستغرام: “قد تتلقى رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من إنستغرام ولكنها ليست كذلك”.

وتشير الرسالة الزائفة إلى أن المستخدمين انتهكوا حقوق الطبع والنشر، ويجب عليهم تقديم ملاحظات أو مواجهة فقدان حساباتهم بشكل دائم.

ويتبع هذا التحذير المقلق رابط مزيف إذا تم النقر عليه، يأخذ المستخدم إلى صفحة ويب مزيفة حيث يتمكن المتسللون من سرقة أسماء الحسابات وكلمات المرور.

وأكدت إنستغرام أنها لم توجه أبدًا أية رسالة إلى أي من المستخدمين حول أشياء مثل انتهاكات حقوق النشر ولم تطلب أية تفاصيل شخصية بما في ذلك كلمات المرور.

ثم تستمر الشركة في تحذير المستخدمين بأنه لا ينبغي عليهم النقر فوق الروابط المرسلة من جهات مجهولة أو الرد على أي رسائل.

تشغيل المصادقة الثنائية

وتنصح الشركة الآن جميع المستخدمين بتشغيل المصادقة الثنائية، مما يعني أنك ستحتاج إلى تلقي رسالة نصية قبل أن يقوم شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز جديد، وستتضمن الرسالة رمزًا فريدًا يجب كتابته بعد ذلك قبل الحصول على حق الوصول إلى الحساب.

وأضافت: يعني هذا أنه حتى إذا حصل المتسللون على كلمة المرور الخاصة بك، فلن يتمكنوا من استخدامها دون الحصول على هاتفك الذكي أيضًا. ولتشغيل المصادقة ذات العاملين، توجه إلى الإعدادات> الأمان> المصادقة الثنائية.

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