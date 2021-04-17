إيران تنشر صورة المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية

المواطن - متابعة

أعلن التلفزيون الإيراني تحديد هوية الشخص المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية، الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي في المنشأة بصحراء أصفهان.

الهروب خارج البلاد

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورة له، وقالت إن اسمه “رضا كريمي” وكان من العاملين في المنشأة، وقد توارى عن الأنظار وفر إلى خارج البلاد قبل الحادث، لكنها لم تعط مزيداً من التفاصيل حول كيفية ووقت هروبه إلى الخارج.

انفجار منشأة نطنز

وتعرضت الأسبوع الماضي منشأة نطنز النووية الإيرانية لحادث، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى، إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات أو تلوث إشعاعي نتيجة ونعمل على التحقق من أسبابها.

وقالت أجهزة الأمن الإيرانية إنها تعرفت على هوية منفذ الحادث، وسط تقارير تشير إلى ضلوع إسرائيل في الحادث.

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