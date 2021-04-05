إيران تواجه إحدى أكبر موجات تفشي كورونا

المواطن- متابعة

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن إيران تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا متابعًا أنها تواجه إحدى أكبر موجات تفشي الفيروس، وإن نظامها الصحي سيواجه أيامًا صعبة.

وأضاف نمكي اليوم الاثنين، خلال جلسة لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لاستعراض أوضاع انتشار الجائحة في البلاد، وإنتاج اللقاح المضاد له واستيراده قائلًا إن إيران واجهت ثلاث موجات من تفشي كورونا في البلاد ومن المحتمل أن تدخل الرابعة.

وانتقد عدم فرض قيود على السفر، وعدم حظره خلال عطلة عيد النوروز، مما أدى لمواجهة مشكلة كبيرة جراء ذلك، وفي الوقت نفسه، فقد ادعى أن إيران قادرة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا، معربًا عن أمله بتطعيم عدد كبير من المواطنين في نهاية الربيع.

فيروس كورونا في إيران

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران وصل إلى 1,945,964 حالة لتكون بذلك الدولة الـ 15 على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 63,332 شخصًا بينما تعافى 63,332 شخصًا، ومع ذلك تُشكك الجهات الدولية والعالمية في هذه الأرقام، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 131,979,681 شخصًا وتُوفي 2,867,349 شخصًا بينما تعافى 106,283,379 شخصًا.

شارك الخبر







شارك الخبر