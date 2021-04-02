إيغالو يقترب من العودة

المواطن - مروة نبيل

اقترب النيجيري إيغالو من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

إيغالو يقترب

وأصبح إيغالو قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي المعد له بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسيدخل تدريبات الشباب الجماعية بداية الأسبوع المقبل، بعد انتهائه من المرحلة العلاجية، وسيكون جاهزًا لمواجهة الباطن، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان إيغالو قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى خلال مباراة الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن مواجهة التعاون الماضية.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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