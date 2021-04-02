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إيغالو يقترب من العودة
بعد إصابته ضد الاتحاد

إيغالو يقترب من العودة

2021/04/02
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إيغالو يقترب من العودة إيغالو - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

اقترب النيجيري إيغالو من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

إيغالو يقترب

وأصبح إيغالو قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي المعد له بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسيدخل تدريبات الشباب الجماعية بداية الأسبوع المقبل، بعد انتهائه من المرحلة العلاجية، وسيكون جاهزًا لمواجهة الباطن، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان إيغالو قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى خلال مباراة الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن مواجهة التعاون الماضية.

إيغالو
النجم النيجيري – المصدر spl

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl


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