إيناس الشهوان ثالث سفيرة تمثل السعودية في الخارج

المواطن - الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- عبر الاتصال المرئي- عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينهم السفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان.

السفيرة الثالثة:

وتنضم إيناس الشهوان كممثلة للسعودية في الخارج بعد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وآمال المعلمي سفيرة المملكة في النرويج، لتكون هي ثالث امرأة تتولى منصب سفيرة في تاريخ السعودية.

تمكين المرأة:

ويأتي تعيين الشهوان دليلًا على اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بملف المرأة وتمكينها في المناصب العليا، ودعم السعودية الكامل لها.

أداء القسم:

وقال السفراء المعينون حديثًا خلال القسم أمام الملك سلمان وولي العهد: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

كما حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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