ابن زنان ينصح عبدالإله العمري

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان رسالة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، عبدالإله العمري لمواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

رسالة ابن زنان لنجم النصر

ونشر عبدالله بن زنان صورة للنجم عبدالإله العمري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “رسالة لوزير الدفاع النصراوي.. ابن الطائف الحبيبة، ثقة – مهارة – لياقة – بعد نظر – ردة فعل – إبداع – تميز”.

وتابع رسالته إلى عبدالإله العمري قائلًا: “كل هذا لن يجعل منك في ذاكرة النصراويين والرياضة السعودية إن لم تحافظ على نفسك وتلتزم بالاحتراف الحقيقي والبعد كل البعد عما يسقطك من أمور دنيوية.. أثق بالله ثم أثق بك”.

وتألق عبدالإله العمري بشكل لافت خلال الفترة الماضية، وخطف الأنظار في مباراة العالمي ضد السد القطري بالأمس، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في دوري أبطال آسيا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره السد القطري بالأمس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ونجح العالمي في الفوز بهدفين مقابل هدف.

ونجح العالمي في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بعد تصدره المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما حل السد القطري ثانيًا بـ10 نقاط، ثم الوحدات الأردني برصيد 7 نقاط، وتذيل فولاد الإيراني الترتيب بـ5 نقاط.

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