ابن نافل للاعبي الهلال: واثق من قدرتكم

المواطن - مروة نبيل

جدد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، ثقته في المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ابن نافل يجتمع بلاعبي الهلال وميكالي:

وعقد فهد بن نافل اجتماعًا مع ميكالي ولاعبي الهلال في غرفة تبديل الملابس بعد مباراة استقلال دوشنبه، وأكد للاعبين أنهم قادرون على حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتابع: “أنا حريص على توفير كل ما يلزم لاستقرار الفريق، حيث يتم تأمين مبالغ الرواتب والمستحقات بشكل منتظم دون أي تأخير، كل ذلك من أجل ظهوركم بأفضل ما لديكم، الفرص في المنافسة ما زالت في أيديكم، أنا واثق من قدرتكم على العودة بشكل أفضل”.

الزعيم في دوري أبطال آسيا:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بالأمس برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتراجع الزعيم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط، بالتساوي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

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