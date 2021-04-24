اتحاد القدم يعلن قصر المشاركة بـ كأس الملك لأندية دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استمرار قصر المشاركة في مسابقة كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين” للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022 على أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

سبب قصر المشاركة على أندية دوري المحترفين:

وجاء قرار اتحاد القدم بناء على ضغط روزنامة المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بجانب بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في ديسمبر 2021، بالإضافة إلى مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وقرر اتحاد القدم أيضًا، زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لدرجتي الشباب تحت 19 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا إلى (18) فريقًا بدلًا من 16، على أن تكون الزيادة من الدرجة الأدنى.

مواجهة قوية بين التعاون والفيصلي بنهائي كأس الملك:

جدير بالذكر أن التعاون سيواجه، الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين أواخر شهر مايو المقبل، حيث يسعى الفيصلي للفوز بأول لقب له في البطولة، أما التعاون فيرغب في تحقيق اللقب الثاني في تاريخه، بعد الفوز به في مايو 2019 على حساب نادي الاتحاد.

وكان فريق التعاون تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نادي الفتح، بينما تأهل الفيصلي على حساب نادي النصر.

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