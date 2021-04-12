احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة بعد حادث قتل جديد

المواطن- متابعة

اندلعت احتجاجات في الولايات المتحدة مجددًا ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأميركية بعدما قتل ضابط شابًا من أصل إفريقي، عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور.

ووقع الحادث على بعد نحو 16 كيلومترًا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في مايو، وفق ما نقلت رويترز.

من هو الضحية الجديدة لشرطة منيابوليس

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد، مما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي، وعن ذلك قال حاكم مينيسوتا، تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت، ويبلغ من العمر 20 عامًا.

احتجاجات على مقتل جورج فلويد

وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة الأميركي ذي الأصل الإفريقي فلويد لما يقرب من تسع دقائق مما أسفر عن وفاته، لتندلع احتجاجات حاشدة في بعد ذلك في مدن أميركية عدة.

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