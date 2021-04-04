احتجاجات في سويسرا والشرطة تستخدم الرصاص المطاط

المواطن-متابعة

استخدمت الشرطة في مدينة سانكت غالين في سويسرا الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأفادت شرطة المدينة بأن أولى الاشتباكات بين المحتجين والشرطة اندلعت مساء الجمعة الماضية، مضيفة أنهم قاموا برمي القناني والحجار والزجاجات الحارقة والألعاب النارية على رجال الأمن، ومن أجل الدفاع الذاتي اضطر رجال الأمن لاستخدام الرصاص المطاط.

وخلال هذه الاحتجاجات والتظاهرات تم إلحاق ضرر شديد بالممتلكات الخاصة وقُدرت تكلفته بأكثر من 53 ألف دولار، ولهذا السبب استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى الرصاص المطاط.

إصابات في الاحتجاجات

وتابعت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين على الأقل، واحتجاز 19 شخصا تم إطلاق سراحهم بعد الاستجواب.

من جانبها أفادت وسائل الإعلام في سويسرا بأن مظاهرة الاحتجاج شارك فيها في الأصل الشباب غير الراضين على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت عمدة مدينة سانكت غالين، ماريا بابا، أن الشرطة ليست مسؤولة عن أنه يتعين على الشباب الاستغناء عن الكثير في حالة استمرار الوباء مؤكدة على أن أعمال الشرطة مبررة.

فيروس كورونا في سويسرا

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وصل إلى 605,342 حالة، وتُوفي 10,351 شخصًا، بينما تعافى 548,375 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الإصابات إلى 131,472,566 حالة، وتُوفي 2,861,372 شخصًا، بينما تعافى 105,885,656 شخصًا.

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