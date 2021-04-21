احتجاجات واسعة في ألمانيا بسبب كورونا 

المواطن- متابعة

انتشرت احتجاجات واسعة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما صوت نواب البرلمان لصالح اقتراح لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، لفرض قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مضمون القانون الجديد

ويهدف الاقتراح الذي سينفذ على مستوى البلاد كلها إلى فرض حظر تجول ليلي، والحد من اللقاءات الشخصية، وإغلاق متاجر وأماكن ثقافية ومرافق رياضية، على أن تبدأ الإجراءات في المناطق التي يوجد بها أكثر من 100 حالة إصابة جديدة أسبوعيا لكل 100 ألف ساكن.

وبعد التصويت على القانون، فإنه من المتوقع أن ينتقل بسرعة إلى الغرفة العليا للبرلمان، التي يديرها ممثلو الولايات، للتصويت عليه غدا الخميس، وفي حال تجاوزه كلا المجلسين، فسيتم تنفيذه بسرعة، وسيطبق حتى نهاية يونيو المقبل.

فيروس كورونا في ألمانيا

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 3,180,810 حالات، لتكون بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 81,086 شخصًا بينما تعافى 2,824,100 شخص.

وكان وزير الصحة في ألمانيا قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد لا يمكنها تجنب الموجة الثالثة من كورونا، متابعًا: نحتاج للإغلاق حتى نوقف الموجة الحالية من الانتشار، مشيرًا إلى أن الأرقام المسجلة لا تعكس الأرقام الحقيقية لانتشار كوفيد-19.

ويُذكر أن عدد الحالات حول العالم وصلت إلى 143,663,051 حالة وتوفي 3,060,644 شخصًا بينما تعافى 122,033,892شخصًا.

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