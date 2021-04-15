احتجاز شرطية أمريكية أطلقت النار على شاب من أصول افريقية

المواطن - متابعة

وُجهّت تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الشرطية التي أطلقت النار على الشاب الأمريكي من أصول افريقية دونتي رايت فأردته قتيلا، وفقا لما قال ممثلو الإدعاء.

قتل عن طريق الخطأ:

وأوقفت الشرطية كيم بوتر وستبقى قيد الاحتجاز وفقا لما ذكرته CNN، حيث أكدت بوتر بأنها أطلقت النار على دونتي رايت، عن طريق الخطأ، بعد أن سحبت مسدسها بدلاً من الصاعق الكهربائي.

استخدام غير قانوني للقوة:

وأوضح محامي عائلة دونتي رايت، تعقيبا على توجيه الاتهام إلى الشرطية، بأن القتل كان مقصوداً ومتعمداً واستخداماً غير قانوني للقوة

ثلاث ليالٍ من الاحتجاجات:

وقدّم كلّ من رئيس قسم الشرطة تيم غانون، والشرطية بوتر استقالتيهما من شرطة مدينة “بروكلين سنتر”، حيث أدى مقتل الشاب إلى ثلاث ليال من المواجهات بين الشرطة ومحتجين.

جورج فلويد:

ووقعت الحادثة في ضواحي مينيابوليس التي تشهد احتقاناً بسبب محاكمة شرطي سابق أبيض، بتهمة قتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، العام الماضي.

10 سنوات سجن:

يشار إلى مكتب الاعتقالات الجنائية أعلن بأن الشرطية بوتر ستحتجز في سجن مقاطعة هينبين لاحتمال ارتكاب القتل غير العمد من الدرجة الثانية، وقد تصل عقوبة تلك التهمة إلى السجن عشر سنوات كحد أقصى، وغرامة قدرها 20 ألف دولار.

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