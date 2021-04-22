احذروا شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الباطنة الدكتور زهير نورالدين، من شرب الشاي مباشرة بعد الإفطار، مبينًا أن هذا السلوك للأسف منتشر في مجتمعنا، ويعلل البعض سبب ذلك في دور الشاي وخصوصًا الأخضر في هضم الأكل، وهذا الكلام غير صحيح لأنه يؤدي إلى سوء امتصاص عنصر الحديد في الجسم.

انخفاض مستويات الحديد:

وقال في تصريحات إلى ” المواطن “، إن الشاي يحتوي بوفرة على مجموعة من المركبات تعرف باسم التانينات والتي لها القدرة على الارتباط مع الحديد الموجود في بعض المصادر الغذائية، مما يمنع امتصاصه في الجهاز الهضمي، ويعتبر نقص الحديد أحد أكثر الحالات الشائعة عالميًا لنقص العناصر الغذائية في الجسم، والذي بدوره قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وفي حال كان الشخص يعاني من انخفاض مستويات الحديد لديه، فإن شرب الشاي بكثرة قد يؤدي إلى تفاقم هذا النقص.

شرب الشاي والإصابة بهشاشة العظام:

وأوضح أن هناك أضرارًا عديدة للشاي إذا أكثر الفرد من تناوله، إذ يلاحظ أن الأشخاص في رمضان يكثرون من شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر في الفترة الممتدة من الإفطار وإلى السحور، وفي ذلك استهلاك كبير لمادة الكافيين، كما يزيد تناول الشاي بكثرة من كميات الكالسيوم التي تفقد من خلال البول، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ولذلك ينصح بأن لا تزيد كمية الشاي المتناولة يوميًا عن كوبين، بالإضافة إلى زيادة تناول المصادر الغذائية المحتوية على الكالسيوم، وذلك لتعويض النقص الحاصل.

مواد صحية مفيدة:

واختتم الدكتور نور الدين بالقول: الاعتدال في تناول الشاي مطلوب لأن هناك فوائد أيضًا لهذا المشروب، إذ يحتوي الشاي أيضًا على الكثير من المواد الصحية المفيدة مثل البوليفينول والتي تعد من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي والوقاية من بعض أنواع السرطانات وتقليل خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين وانسدادها، لذا تناولوا الشاي ولكن باعتدال جدًا، والأفضل صحيًا إضافة الحليب عليه لتخفيفه والاستفادة من جميع عناصره.

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