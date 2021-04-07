احذر.. فيتامين قد يعرض حياتك للخطر !

المواطن- متابعة

تعد الفيتامينات مفيدة للجسم والصحة بشكل عام وبالتبعية يعتبر الفيتامين E مهماً للصحة ومضاداً للأكسدة، إلا أن المبالغة في تناوله قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

أهمية الفيتامين

ويحمي فيتامين E خلايا الجسم من الأمراض، وكذلك يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحسين نظام المناعة، حسبما ذكر موقع هيلث دايجست المتخصص بالمواضيع الطبية.

ويحتاج الشخص البالغ إلى 15 ميليغرام من فيتامين E يوميا، علما أنه يتواجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، لكن ونظرا لعدم قابلية تخزينه في الجسم لاستخدامه لاحقا، فإن استهلاك المزيد منه قد يؤدي إلى ما يعرف بــ تسمم الفيتامين E.

تسمم الفيتامين E

يعد الفيتامين E قابلا للذوبان في الدهون، الأمر الذي يجعله يتراكم على هيئة دهون في الجسم بمرور الوقت، ويمكن أن يعيق تسمم الفيتامين تخثر الدم، كما أنه يزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية.

ولعلاج هذه الحالة من التسمم، ينبغي التوقف فورا عن تناول جرعات الفيتامين، والاعتماد فقط على نظام غذائي متوازن، علمًا بأنه إن كنت تعاني من أعراض شديدة للسمية، فيجب التواصل مع طبيبك فورا.

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