احذر.. منع العطس قد يهدد الحياة 

المواطن- متابعة

نشرت مجلة BMJ Case Reports نتائج دراسة حديثة حذر فيها باحثون من أن منع العطس أو كتمه من خلال سد الأنف أو إغلاق الفم يمثل حركة خطيرة يجب تفاديها.

أضرار منع العطس

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن كتم العطس يؤثر على الدماغ، حيث قد يؤدي إلى الإصابة بالنزيف بالمخ نتيجة تمدد الأوعية الدموية بالدماغ وإلحاق الضرر بها، وهو ما قد يهدد حياة الإنسان.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى حالة رجل، 34 عامًا، دخل قسم طوارئ مستشفى في ليستر بإنجلترا مع انتفاخ في الرقبة وآلام حادة في الجسم؛ بسبب محاولته منع العطس.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الإحجام عن العطس قد يلحق أيضاً الأذى بطبلة الأذن ما يتطلب إجراء عملية جراحية أو الإصابة بالتهاب؛ ذلك أن العطس يساعد على تنظيف الأنف من البكتيريا، وعند كتمه فإن الهواء المضغوط يعبر إلى الأذن مما يتسبب في انتقال البكتيريا إليها وهو ما يعرضها إلى الإصابة بالعدوى.

ومن ضمن أضرار كتم العطس أيضًا التسبب بمشكلات رئوية، وإمكانية حدوث تمزق في الحلق حيث يصاب الجزء الخلفي من الحلق بالتمزق، ما يتسبب في الشعور بالألم الشديد بالحلق مع الصعوبة في البلع.

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه في حالات نادرة يؤثر على الأوعية الدموية في العين والأنف من خلال الضغط عليها في الممرات الأنفية، وقد يؤدي إلى انفجارها ما يتسبب في أعراض ظاهرية مثل احمرار العين.

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