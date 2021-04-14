اختفاء قاضٍ يهدد منصب رئيسة دولة أوروبية !

المواطن- متابعة

قال محامي القاضي السابق، نيكولاي تشاوس، إن القضية المتعلقة باختفاء موكله قد تكلف رئيسة مولدوفا، مايا ساندو منصبها.

وكان القاضي الأوكراني السابق، نيكولاي تشاوس قد اختطف مطلع أبريل من وسط عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، فيما تفيد وسائل الإعلام بأنه موجود الآن على أراضي أوكرانيا، في بلاده حيث يتهم بتلقي رشوة وتطالب كييف بتسليمه إليها.

الاختفاء يهدد منصب الرئيسة مايا ساندو

وكان ممثل للاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد وصف اختطاف القاضي السابق بأنه استفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية، في حين أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، لا تؤمن بهذه النظرية.

وإذا صحت نظرية التدخل الروسي على أراضي مولدوفا فإن ذلك يعني أن البلد تحت قيادة الرئيسة مايا ساندو تخضع لروسيا وتتيح لها التدخل السافر في شؤونها الداخلية، الأمر الذي قد يكلف الرئيسة منصبها.

يشار إلى أن جوليان بالان، محامي القاضي الأوكراني السابق قد كتب على حسابه في موقع فيسبوك أوائل مارس الماضي أن مجهولين اختطفوا موكله، بحسب موقع روسيا اليوم.

جمهورية مولدوفا

مولدوفا هي دولة أوروبية ذات نظام جمهوري، تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا، وهي عضو في منظمة غوام للتطوير الديمقراطي والاقتصادي منذ عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

والبلد هو جمهورية برلمانية و‌ديمقراطية مع الرئيس رئيس الدولة و‌رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، و‌مجلس أوروبا و‌منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمن والتعاون، وكومنولث الدول المستقلة و‌منظمة التعاون الاقتصادي و‌المنظمات الدولية الأخرى.

وتطمح مولدوڤا حالياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونفذت أول ثلاث سنوات خطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

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