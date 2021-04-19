اختيار السعودية من بين الأبطال العالميين للطاقة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اختارت الأمم المتحدة السعودية ضمن الأبطال العالمين للحوار رفيع المستوى حول الطاقة 2021، وبذلك تكون المملكة هي الدولة الوحيدة التي تحقق البطولة في مجالين حتى الآن، ضمن 25 دولة تم اختيارهم كأبطال عالميين للقمة العالمية التي ستعقد في نيويورك سبتمبر المقبل.

وسيتم عقد هذا الاجتماع في سبتمبر 2021، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة وفق ما أكده تقرير موقع UN news.

وتم اختيار السعودية من بين 25 دولة تجمع بينهم القمة التي ستعقد في نيويورك، سبتمبر المقبل، والذي يأتي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة.

تحقيق الطاقة النظيفة للجميع

وأشار التقرير إلى أن أبطال العالم سيعملون على زيادة الوعي بالتزامات والعمل بشأن الموضوعات الخمسة المحددة للحوار مما يساعد على توجيه خطة عمل عالمية لتحقيق الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حشد الالتزامات الطوعية في شكل اتفاقيات للطاقة تقدمها الدول الأعضاء للحوار رفيع المستوى.

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