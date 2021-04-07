ادخر لآخرتك .. حملة كبرى تطلقها بناء

المواطن - الرياض

تطلق جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية حملة كبرى تحمل عنوان” ادخر لأخرتك “ وتأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته الحملة في العام الماضي ووفرت خدمات عديدة للأيتام وأسرهم، حيث تستمر الحملة إلى شهر يوليو القادم مستهدفة اطلاع أفراد المجتمع على دور الجمعية والخدمات والمشاريع التي يحتاجها اليتيم وأسرته وإتاحة المجال لأفراد المجتمع للمساهمة في توفيرها.

ثمانية مشاريع أساسية

وأوضح عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية أن الحملة تتضمن ثمانية مشاريع أساسية هي كفالة يتيم وكفالة أم الأيتام والمسكن الآمن وزكاة المال والسلة الرمضانية وذبيحة رمضان والاستقطاع الشهري، مشيراً إلى أن الحملة يتواكب معها حملة إعلانية تسويقية خيرية لتسويق وتغطية تكاليف مجموعة من خدمات جمعية بناء التي لها أهمية بالغة في تمكين الأيتام وأسرهم وذلك من خلال إتاحة المجال لجميع أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات للمساهمة في دعم مشاريع الحملة والتعريف بها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما ستركز الحملة على أهمية المنتجات المستهدف تسويقها للأيتام وأسرهم مع إبراز شركاء الحملة فور مساهمتهم واستقطاب شركاء جدد للجمعية يساهمون في دعم اليتيم وأسرته.

مشروع السلة الرمضانية

وتطرق الخالدي لتفاصيل المشاريع الثمانية للحملة، مشيراً إلى أن أولها هو مشروع السلة الرمضانية حيث سيتم تخصيص مبلغ مقطوع للأسر يساهم في توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية في هذا الشهر، أما المشروع الثاني فهو مشروع ذبيحة رمضان ويأتي استكمالاً لمشروع السلة الرمضانية ويهدف لتوفير اللحوم الطازجة لتحصل كل أسرة على احتياجاتها طبقا لعدد أفرادها، وأضاف الخالدي أن المشروع الثالث الذي تغطيه الحملة هو مشروع كسوة العيد حيث سيتم تخصيص مبلغ لكل يتيم يعينه على شراء ملابس العيد حتى يعيش فرحة العيد فرحة العيد وبهجته مثل أقرانه، أما المشروع الرابع زكاة المال فقد تقرر تخصيص مبلغ مالي لتوزيعه على الأيتام وأمهاتهم الذين ترعاهم الجمعية، والمشروع الخامس كفالة أمهات الأيتام حيث سيتم صرف مبلغ لهن لإعانتهن على تلبية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن، والمشروع السادس المسكن الآمن ويهدف لتأمين مسكن مناسب لليتيم وأسرته يحفظ لهم كرامتهم، ويأتي المشروع السابع والخاص بالاستقطاع الشهري والذي يمكن أفراد المجتمع من تحويل مبلغ ثابت شهرياً لدعم اليتيم وأما المشروع الثامن وهو كفالة الأيتام.

واختتم الخالدي أن الحملة تستهدف جميع مكونات المجتمع من أفراد ورجال أعمال وشركات.. ونتطلع لدعم الجميع للحملة ومشاركة وسائل الإعلام والمؤثرين في دعم اليتيم وتحقيق تطلعاته.

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