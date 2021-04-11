ارتفاع أرباح المراعي في الربع الأول إلى 386 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً في صافي الربح قدره 0.8%.

385.9 مليون ريال أرباح:

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن أرباح الشركة وصلت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 385.9 مليون ريال، مقابل 383 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5% لتصل إلى 3.645 مليار ريال، مقابل 3.592 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قطاع الألبان:

وقالت الشركة إن نمو الإيرادات كان بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى. وكانت إيرادات قطاع الأغذية والدواجن والعصيرات أقل بقليل من العام الماضي بسبب التأثير الأساسي من الجائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020.وقادت مصر والأردن النمو الجغرافي في المقام الأول، وشهدت دول الخليج ضعفاً عاماً في السوق بسبب قيود كوفيد-19 وتأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن تكلفة التمويل انخفضت بـ 36.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الفائدة مدفوعةً بانخفاض معدل الفائدة بين البنوك السعودية وانخفاض مستويات الديون بسبب استمرار برنامج تخفيض الديون.

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