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ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة
وصل إجمالي حالات التعافي إلى 380772 حالة

ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة

2021/04/06
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة فحص كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (467) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (380772) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6686) حالة من بينها (846) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة - المواطن

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (792) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 363، مكة المكرمة 154، منطقة الشرقية 112، والمدينة المنورة 22، وعسير 24.  

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


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