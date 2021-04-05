استبعاد هازارد من قائمة الريال

المواطن - مروة نبيل

استبعد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي الدولي إيدين هازارد من قائمة فريقه ريال مدريد ضد ليفربول المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء.

استبعاد هازارد

وغاب هازارد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لفترات طويلة الموسم الرياضي الحالي، بسبب الإصابات التي عانى منها، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من مشاركة هازارد في التدريبات الجماعية، إلا أن زيدان فاجأ مشجعي المرينغي باستبعاد النجم البلجيكي من قائمة ريال مدريد ضد ليفربول، من أجل تجهيزه بشكل أفضل لمواجهة برشلونة، يوم السبت المقبل.

ريال مدريد ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد ضد ليفربول على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في مدريد، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، ألتوبي، ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس، كريم بنزيمة، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز ورودريجو.

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