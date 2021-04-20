استثناءات لـ التسجيل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم.

وتابع البرنامج ردًا على استفسارات في هذا الشأن، عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تعديلات حساب المواطن:

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