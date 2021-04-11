استشاري أمراض معدية عن عودة الدراسة حضوريًا: خطوة رائعة

المواطن - متابعة

امتدح الدكتور عوض بن عبدالله العمري استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى إعلان وزارة التعليم عودة الدراسة حضوريًّا في المدارس العام المقبل واعتبرها خطوة رائعة، مطمئنًا وداعيًا أولياء الأمور لعدم القلق على سلامة وصحة أبنائهم.

خطة طموحة:

ووصف العمري في لقاء مع برنامج mbc في أسبوع خطة وزارة الصحة ووزارة التعليم الرامية لتطعيم جميع المعلمين والمعلمات قبل بدء العام الدراسي المقبل -بالطموحة- كونهم الشريحة الأهم؛ متوقعًا حصول تسارع كبير في عملية إعطاء اللقاحات خلال الأشهر المقبلة.

عودة الدراسة حضوريًا:

وأكد بأن قرار العودة إلى الدراسة حضوريًا مهم وإيجابي لسببين؛ أولًا: لأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا على مستوى العالم بنسبة 8- 10%، بينما عند الكبار تبلغ النسبة 90%، وثانيًا: نسبة التنويم للأطفال المصابين بالفيروس في المستشفيات لا تتجاوز 2%، بمعنى أن 98% من إصاباتهم خفيفة.

فايزر ولقاحات الأطفال:

وفي هذا السياق نوه الاستشاري عوض العمري إلى خبر حول طلب “فايزر” تصريحًا طارئًا لإعطاء اللقاحات للأطفال ما بين عمر 12 إلى 15 سنة، موضحًا بأن الدراسات السريرية أثبتت فعالية اللقاح 100% مع الأطفال.

ارتفاع ملحوظ لإصابات كورونا:

وعن ارتفاع إصابات كورونا في المملكة، حذر البروفيسور عوض العمري من التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مطالبًا الجميع بضرورة الابتعاد عن التجمعات العائلية خاصة في شهر رمضان، لافتًا إلى أن عدد الحالات الحرجة ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

كورونا وشهر رمضان:

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، أكد العمري بأن أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام، مفيدًا بأن الشخص المصاب بكورونا إذا لم يكن لديه أعراض شديدة يمكنه الصيام، أما إذا شعر بتعب قد يؤثر على حياته فالإسلام دين يسر.

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