استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة مطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

دراسات مهنية:

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان الموافق 19 أبريل 2021م وبعد مراجعة العروض المقدّمة من قِبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق كما هو موضح أدناه:

1. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية والبالغ 2,138,000,000 ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

2. ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الرابعة على العرض المقدم من قبل تحالف ألانا الدولية وشركة أسواق عبدالله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، والبالغ 859,000,000 ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

متطلبات قانونية:

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفائها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

والجدير بالذكر أنه استكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر 2020 حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة رحى الصافي الغذائية وفقًا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2,027,000,000 ريال كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقًا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750,000,545 ريال وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربعة 5,774,000,545 ريال.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقًا لبرامج الرؤية 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

كما أعربت المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن عن تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم للتطلعات المرجوة من عملية التخصيص.

تعزيز القطاع:

وتأتي عملية بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص مساعدة في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة المثلى والتكلفة المناسبة وكذلك نمو السوق، مما سينعكس بمشيئة الله على ارتقاء الخدمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومساهمة استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما ينعكس إيجابًا على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التوازن وترشيد الإنفاق العام من خلال مساهمة القطاع الخاص والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.

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