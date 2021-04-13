استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب واتهامات تطال إيران

المواطن - متابعة

تعرضت سفينة تجارية إسرائيلية إلى هجوم بصاروخ في بحر العرب اليوم الثلاثاء، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورط إيران في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام دولية وقوع هجوم استهدف سفينة هايبريون راي التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب، فيما لم يتم رصد أية إصابات بشرية واقتصر الأمر على خسائر مادية طفيفة.

الرد على هجوم محطة نطنز النووية في إيران

من جهتها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية: “نتحسب لرد إيراني” بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية مضيفةً أن “استهداف السفينة المملوكة لإسرائيل محدود”.

وتتهم طهران، إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف مصنعًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، حيث أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مجمع نطنز النووي وسط إيران تعرّض لحادث؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي، ولم يسفر عن وفيات أو إصابات أو تلوث.

تقويض محادثات فيينا

كما اتهمت طهران، إسرائيل بتقويض المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018.

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