اعتذار رسمي من سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية بسبب صفعة

المواطن - متابعة

اعتذر سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية، بيتر ليسكوهير، عن رد فعل زوجته غير المقبول خلال مشادة مع موظفتين في متجر في العاصمة سيول.

الاعتذار نيابةً عن زوجته:

وقال بيان السفارة إن ليسكوهير يأسف بشدة للحادث ويريد الاعتذار نيابة عن زوجته، مضيفا بأنه بغض النظر عن الظروف، فإن طريقة الرد غير مقبولة، وفقا لما ذكره موقع بي بي سي العربي.

صفعت موظفة في متجر:

وأظهرت كاميرات المراقبة زوجة السفير، شيانغ شيويه تشيو، وهي تصفع موظفة في متجر، عندما حاولت الموظفتان التحقق من أن الملابس التي كانت ترتديها الزوجة وهي تغادر المتجر هي ملابسها الخاصة مخافة من أنها ربما تكون قد سرقت تلك الملابس.



تعرضت لأزمة قلبية:

وأفادت السفارة البلجيكية في سيول إن شيانغ (63 عاما) موجودة حاليا في المستشفى تتعافى من أزمة قلبية، وستتعاون مع تحقيق الشرطة في الحادث بمجرد أن تتمكن من ذلك.

تفاصيل الواقعة:

ووقع الحادث في 9 إبريل في متجر لبيع الملابس في يونغسان غو، سيول، ووفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فإن شيانغ كانت في المتجر تجرب الملابس لمدة ساعة قبل مغادرته.



وتبعتها خارج المتجر واحدة من الموظفات التي أرادت التحقق من أن الملابس التي كانت ترتديها – وهي في الأصل تحمل علامة المتجر – كانت ملابس شيانغ.

وبحسب المقاطع المصورة فإن زوجة السفير دخلت في مشادة التقطتها كاميرا مراقبة، بدت خلالها شيانغ وهي تدفع وتصفع موظفة أخرى حاولت التدخل.

الموظفة وزوجة السفير:

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن الموظفة الثانية التي اشتكت من تورم في الخد جراء الصفعة، قولها: لم أكن أعرف من هي المرأة عندما تعرضت للاعتداء، لكنها بدت واثقة من نفسها ولم تكن تشعر بالأسف.

الحصانة الدبلوماسية:

وأثارت القضية غضبا في كوريا الجنوبية وسط مزاعم بأن شيانغ ستكون قادرة على المطالبة بالحصانة الدبلوماسية من أجل تجنب الملاحقة القضائية.

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