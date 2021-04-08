اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية.

وأضاف التحالف، أنه تم إحباط محاولات الميليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وبالأمس أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن المحاولات العدائية من الميليشيات الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب.

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