المواطن - الرياض

اكتملت إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فيديو | بعد توجيه #الملك_سلمان.. اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني "يوسف وياسين" إلى #الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة#الإخبارية pic.twitter.com/PCIthOt7f1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2021

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” ابني محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبينًا أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

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