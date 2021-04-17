اكتمال التحضيرات لجنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، باكتمال التحضيرات لجنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، حيث سيدفن في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية في المقبرة الملكية بقصر وندسور.

وبسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا أعلن قصر باكنغهام أنه اضطر إلي تقليص عدد الضيوف من 800 إلى 30 شخصاً فقط.

وقد توفي الأمير البريطاني الراحل فيليب دوق إدنبرة، زوج الملكة إليزابيث الثانية، الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 99 عامًا.

تنكيس الأعلام في بريطانيا

وقد أعلنت السلطات البريطانية أنه سيتم تنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش في اليوم التالي للجنازة.

كما سيتم تنكيس الأعلام على المباني الملكية، التي لا تقيم فيها الملكة، حيث لا يتم تنكيس العلم الملكي أبدا، بصورة كاملة حيث تتواجد الملكة.

وسيتم إطلاق41 طلقة تحية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش اليوم السبت لتكريم الأمير فيلب، في مواقع محددة في المملكة المتحدة وفي جبل طارق على مدار 40 دقيقة.

كما ستقوم سفن البحرية الملكية بإطلاق التحية، تكريما للدوق، الذي خدم كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية وتقلد منصب لورد أدميرال.

الأحزاب السياسية تعلن الحداد

وقد أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز الحداد علي الأمير فيلب، حيث قامت بإيقاف حملتها الانتخابية لانتخابات الشهر المقبل، كما سيعقد مجلس العموم جلسة يوم الإثنين حتى يتسنى للنواب تكريم الدوق.

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