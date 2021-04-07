الآسيوي: الشهراني يخطف نجومية مارس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فوز نجم نادي الهلال ياسر الشهراني باستفتاء الجمهور لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس الماضي.

ياسر الشهراني الأفضل في مارس

وحصل ياسر الشهراني على نسبة 47.84% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، بعد تألقه اللافت مع الهلال والمنتخب السعودي الأول.

وحل في المركز الثاني باستفتاء الاتحاد الآسيوي، العراقي محمد عبدالزهرة لاعب نادي النجف الذي نال نسبة 40.95% من الأصوات، وجاء في المركز الثالث، مصطفى أبو مسامح حارس مرمى نادي الجليل الأردني.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أشاد في تقريره باللاعب، وقال: “لعب ياسر الشهراني دورًا بارزًا في استعادة فريق الهلال لصدارة الدوري السعودي خلال شهر مارس بعد أن سجل هدفًا في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية”.

وواصل إشادته بالنجم ياسر الشهراني قائلًا: “كما سجل هدفًا لمنتخب بلاده في مرمى فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين”.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يلعب الهلال ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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