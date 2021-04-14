الآسيوي يرفض مسمى “مرسول بارك”

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بشأن تغيير اسم ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر، الذي يستضيف مباريات العالمي في دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر حاليًّا، فريق الوحدات الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

سبب رفض مسمى ملعب “مرسول بارك”:

وبحسب حساب “الرياضية عاجل” في “تويتر” فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض مسمى “مرسول بارك” لملعب جامعة الملك سعود بسبب العلامة التجارية كما أزال البنرات التي تعرض اسم الملعب”.

جدير بالذكر أن النصر كان حصل على ملكية الملعب لمدة 10 سنوات، تنتهي في عام 2030، بعد أن كان ملكًا للهلال في الفترة من 2017 حتى 2020.

ويتواجد بـ مجموعة النصر الآسيوية كل من الوحدات الأردني، السد القطري، وفولاذ الإيراني.

شوط أول سلبي بين النصر والوحدات:

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والوحدات، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن العالمي، سيواجه، يوم السبت المقبل فريق السد القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

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