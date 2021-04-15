الأحوال تطلق خدمة تسجيل المواليد والوفيات للمواطنين في الخارج

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إطلاق خدمة التسجيل لحالات الولادة والوفاة للمواطنين خارج المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

الولادة والوفاة:

وذكرت الأحوال المدنية أنها تتيح تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المواطنين المقيمين في الخارج، من إضافة المواليد وتسجيل الوفيات، من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم به المواطن.

إصدار بطاقة الهوية للزوجة:

وكانت الأحوال المدنية أكدت أنه يمكن للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عامًا استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ولا تشترط موافقة الزوج.

وأوضحت أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريًّا من سن 10- 15 عامًا، وإجباريًّا عند إتمام 15 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك يتم بحجز موعد إلكتروني لزيارة أحد مكاتب وفروع الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية، واتباع المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه إذا كان عمر المتقدم بين 10- 15 سنة، فيتم حجز موعد والتوجه إلى المكتب، ويلزم لإتمام ذلك حضور ولي الأمر.

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