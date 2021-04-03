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الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام

الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام

2021/04/03
الساعة 4:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام
المواطن - الدمام

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.

المبادرة بتطوير الأراضي

ودعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار .

مخالفة عدم تسديد الرسوم

وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.

وتابع البرنامج أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع lands.housing.sa

الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام - المواطن


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