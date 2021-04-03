الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام

المواطن - الدمام
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.
المبادرة بتطوير الأراضي
ودعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار .
مخالفة عدم تسديد الرسوم
وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.
وتابع البرنامج أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع lands.housing.sa
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