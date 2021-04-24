الأردن تشيع متعب الصقار وتداول مقطع مؤثر له يبكي من المرض

المواطن- متابعة

شيعت جموع غفيرة في الأردن الفنان متعب الصقار – الذي وافته المنية صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض – وذلك بعد صلاة عصر اليوم السبت 12 رمضان 1442 هـ بمقبرة جزوة في الرمثا شمال الأردن.

قبل شهرين متعب قال "اذا متعب بكل هالمعارف و الإتصالات و ما حدا بلشان فيه، شلون الناس اللي ملهمش اشي، ملهمش حدا؟" اذا وضعكم منيح ساعدوا الناس يا جماعة، والله في ناس ما حدا داري عنها حياتها جهنم. رحمة الله عليك يا متعب، طول عمرك محارَب.#متعب_الصقار pic.twitter.com/psFlj9Gf7W — Omar (@omarsameertaher) April 24, 2021

ورغم منع صلاة الميت في المساجد في الأردن ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن العديد من محبيه حرصوا على التواجد وصلوا عليه في المقبرة قبل الدفن.

معاناة متعب الصقار مع المرض

وتداول مغردون مقطع فيديو للفنان الراحل وهو يشكو من معاناته مع المرض وتردده على المستشفيات ومراكز غسيل الكلى حيث قال في المقطع الذي نشر قبل حوالي شهرين “إذا متعب بكل هذه المعارف والإتصالات و ما حدا بلشان فيه، شلون الناس اللي ملهمش اشي، ملهمش حدا؟”.

وكان ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وجه في وقت سابق، بتوفير العناية الصحية اللازمة للفنان الأردني الصقار.

خسارة كبيرة للأردن

بدوره نعى وزير الثقافة الأردني علي العايد، الفنان الراحل، معرباً عن الخسارة الكبيرة لرحيل قامة فنية أردنية قدمت الكثير للأغنية الوطنية والتراثية، خلال مشوار مميز وحافل بالعطاء.

وقال العايد إننا نودع اليوم صوتاً مميزاً له حضوره كفنان أخلص في اللون الغنائي الأردني ، وحمل خلاله أروع الأحاسيس العذبة في مسيرة عابقة بالتميز والإبداع الأصيل فيما غنى ولحن من أهازيج وتراويد أردنية أسهمت في تعزيز الأغنية الأردنية في محيطها العربي.

أردنيون ينعون متعب الصقار

وعبر تويتر سارع الكثير من أهالي الأردن في نعي الصقار حيث قال تامر الصمادي : ” رحم الله الفنان الأردني #متعب_الصقار ، الذي كان صوت الناس ووجعهم.. عاش بسيطا ومات بسيطا سليم النيّة.” فيما قال مواطن أردني آخر :” والله إن خبر رحيلك خبر مزعج ومؤلم، والله ما نقص من صفنا واحد إلا كانت الخسارة بطاقين يا متعب، كنت خير أردني وخير صوت حوراني..مع السلامة ومودع بالله، سلّم ع الي قدامك.”

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