الأرصاد : أمطار رعدية وبرد على 8 مناطق غدًا

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

كما توقع الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني الجوف وتبوك، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة.

حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين

المركز الوطني للأرصاد كما توقعهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الاثنين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي: