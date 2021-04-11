الأرصاد : أمطار رعدية وتقلبات جوية خلال أول أسبوع من رمضان

المواطن - الرياض

توقّع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية، تشمل هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تثير الغبار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك على العديد من مدن ومناطق المملكة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس في رمضان:

وتوقع المركز في تقرير مصور له هطول أمطار رعدية متوسطة ربيعية على معظم مناطق المملكة، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما توقعت الأرصاد تزايد فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق حائل والعلا والمدينة المنورة ومعظم المحافظات، ابتداءً من يوم الخميس حتى السبت مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة من الرياح النشطة، يبدأ تأثيرها يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: “عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية”.

حالة الطقس غدًا:

من جهة أخرى قال المركز الوطني للأرصاد: إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

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