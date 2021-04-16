الأرصاد : أمطار رعدية وزخات برد على 10 مناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، تبوك).

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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