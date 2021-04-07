الأرصاد : درجات الحرارة تواصل الارتفاع غدًا وسرعة الرياح 40 كم/ ساعة

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدًا، على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

سرعة الرياح السطحية:

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون- بمشيئة الله- شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، في حين ستكون الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

درجات الحرارة أما عنالعظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة يوم غد الخميس على معظم المدن السعودية فجاءت كما يلي بحسب المركز الوطني للأرصاد :

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