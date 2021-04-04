الأرصاد : عوالق ترابية وغيوم تتخللها سحب ممطرة غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تتخللها سحب رعدية ممطرة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدًا:

أما عن حركة الرياح السطحية وارتفاع الأمواج فقد أشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية على البحر الأحمر، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18- 35كم/ ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم المدن السعودية وفقًا لمركز الأرصاد فبيانها كما يلي:

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