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الأمم المتحدة: حل مشكلة ناقلة صافر هذا العام على أقل تقدير
المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين مستمرة

الأمم المتحدة: حل مشكلة ناقلة صافر هذا العام على أقل تقدير

2021/04/06
الساعة 9:58 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الأمم المتحدة: حل مشكلة ناقلة صافر هذا العام على أقل تقدير
المواطن - واس

قالت الأمم المتحدة إن المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين مستمرة ‏بشأن ناقلة النفط صافر، مؤكدة حرصها على حل مشكلة الناقلة خلال هذا العام ‏على أقل تقدير.‏

الرد على اتهامات الحوثيين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه لا يمكن الرد على اتهامات الحوثيين ‏للأمم المتحدة بالمماطلة وتأخير إرسال الفريق الفني لتقييم وضع الناقلة والبدء في الإصلاحات، ‏من خلال البيانات العامة والتصريحات.‏

حل مشكلة الناقلة هذا العام

وقال: “اعتقد أنه ليس من المفيد التفاوض على هذه الأمور عبر البيانات العامة، وما يمكنني قوله ‏هو إن المناقشات مستمرة، ونحن حريصون، وهو على الأرجح أقل تقدير لهذا العام ، على حل ‏مشكلة الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن وسنواصل استكشاف كل السبل لتحقيق ذلك في أقرب ‏وقت ممكن في مناقشاتنا مع الحوثيين”.‏


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