الأمن البيئي يضبط مخالفَين يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

ضبط جرافة وشاحنة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيها لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.

الإبلاغ عن أي حالات

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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