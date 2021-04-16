الأهلي يخسر أمام الاستقلال بخماسية

المواطن - محمد سمعه

خسر النادي الأهلي من فريق استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الأهلي والاستقلال

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي من قبل فريق الاستقلال الذي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب فارشيد إسماعيل بالدقيقة الخامسة.

ونجح النجم السوري عمر السومة في إحراز التعادل للراقي بالدقيقة الـ27 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، انهار النادي الأهلي ليستقبل 4 أهداف من فريق الاستقلال الإيراني عبر كل من محمد نادري ومهدي قائدي هدفين وشيخ دياباتي من ركلة جزاء في الدقائق الـ54 والـ67 والـ86 والـ88.

أما السومة فسجل الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ80.

وزير الرياضة يتابع المباراة

وفي وقت سابق، حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على متابعة مباراة الراقي ضد الاستقلال الإيراني.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورة من حضور وزير الرياضة لـ المباراة المقامة حاليًا على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في جدة.

وقبل مباراة الراقي ضد الاستقلال، وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبًا للفريقين، حول ملعب الإحماء. وقبل انطلاقة اللقاء، كان الاتحاد الآسيوي طلب من الفريقين إجراء عمليات الإحماء في ملعب آخر بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

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