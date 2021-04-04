الأهلي يستعد لعموميته الطارئة

المواطن - محمد سمعه

يضع المسؤولون في النادي الأهلي لمساتهم الأخيرة على تجهيزات الجمعية العمومية غير العادية في الراقي التي تنطلق بعد قليل في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد لمناقشة أوضاع النادي مع إدارة عبدالإله مؤمنة.

المشاركون في عمومية الأهلي

ويشارك في عمومية الراقي الطارئة 10 ذهبيين و 150 عضوًا عاديًا لمناقشة مؤمنة في العديد من الملفات الإدارية والمالية المتعلقة بالنادي، خاصة أن الفريق عانى مؤخرًا على الجانب الإداري والفني وتراجع للمركز السابع بـ جدول ترتيب دوري المحترفين.

وحضر الجمعية العمومية الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، وذلك قبل انطلاقها.

سيناريوهات مرتقبة في الجمعية العمومية

ومن الممكن حدوث العديد من سيناريوهات في عمومية الراقي، أبرزها التفكير في رحيل مؤمنة عن رئاسة النادي، ولكن هذا سيتحقق في حال وُجد البديل المناسب.

أما السيناريو الآخر، هو وضع خطة للارتقاء بوضع النادي، ووضع وعود تُنفذ خلال فترة قصيرة للاعبي الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الذين ألمحوا لوجود تقصير في الإدارة، بعد حديث السوري عمر السومة والحارس محمد العويس، بعد الخسارة من الشباب عن أن الإدارة لم تقدم للاعبين ما يجعلهم يقدمون “مهر” الفوز بلقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وكانت إدارة الراقي، قامت بتعيين المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، وذلك لنهاية الموسم بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش.

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