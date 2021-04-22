الأهلي يصالح جماهيره عبر بوابة الشرطة

المواطن - محمد سمعه

أمطر النادي الأهلي شباك الشرطة العراقي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الأهلي والشرطة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الراقي، حيث سجل المدافع عبدالله حسون الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ22.

وواصل الراقي ضغطه الهجومي، ليضيف اللاعب المغربي إدريس فتوحي الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ37.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

الراقي يعزز فوزه بالهدف الثالث:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الراقي قليلًا لكن الأمر لم يشكل خطورة عليه؛ بسبب عدم وجود فرص خطيرة من فريق الشرطة العراقي.

ونجح اللاعب عبدالرحمن غريب في إضافة الهدف الثالث لـ الأهلي بالدقيقة الـ91.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نادي الشرطة عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن فوز الراقي على الشرطة، هو أول فوز يحققه المدرب الروماني ريجيكامب مع الراقي منذ توليه مسؤولية تدريب النادي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان الهلال فاز على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، قبل مباراة الراقي والشرطة.

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