الأهلي يعلن تأخر وصول فيجسا

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تأخر وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة.

تأخر وصول فيجسا:

ولفت النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تعذر وصول فيجسا إلى جدة، اليوم الأحد، للالتحاق بتدريبات الفريق الأول، وذلك بعدما تلقى نبأ وفاة والدته.

وكان فيجسا قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، مؤكدًا عودته إلى جدة اليوم من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تجمد رصيده 35 نقطة.

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