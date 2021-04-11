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الأهلي يعلن تأخر وصول فيجسا
بعد وفاة والدته اليوم

الأهلي يعلن تأخر وصول فيجسا

2021/04/11
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يعلن تأخر وصول فيجسا فيجسا - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تأخر وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي ليوبومير فيجسا، إلى جدة.

تأخر وصول فيجسا:

ولفت النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تعذر وصول فيجسا إلى جدة، اليوم الأحد، للالتحاق بتدريبات الفريق الأول، وذلك بعدما تلقى نبأ وفاة والدته.

وكان فيجسا قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، مؤكدًا عودته إلى جدة اليوم من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

نجم النادي الأهلي فيجسا
نجم النادي الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تجمد رصيده 35 نقطة.

الأهلي
فريق الأهلي – المصدر spl


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