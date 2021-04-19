الأهلي يفك العقدة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في كسر سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها بالتعادل مع نادي الدحيل القطري أمس الأحد في دوري أبطال آسيا.

الأهلي يُنهي سلسلة الهزائم ولكن !

وقبل هذا اللقاء، كان الراقي خسر 7 مباريات متتالية بواقع 6 لقاءات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة واحدة بـ دوري الأبطال كانت ضد الاستقلال الإيراني، كما أن الراقي لم يذق طعم الفوز في 9 مباريات متتالية قبل مواجهة نادي الدحيل.

وعلى مستوى الهزائم، فقد نجح الراقي في إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية بالتعادل مع الدحيل، لكنه لا يزال لم يعرف طعم الفوز في آخر 10 مباريات حيث تعادل الراقي مرتين في الدوري ومرة بـ دوري أبطال آسيا بجانب 7 هزائم متتالية تعرض لها ليصل المجموع إلى 10 مباريات لم يعرف الراقي فيهم طعم الفوز.

ريجيكامب يُقلل الضغوطات قليلًا

وظهر النادي الأهلي بشكل أفضل أمام الدحيل، ونجح المدرب ريجيكامب في تخفيف حدة الضغوطات التي تعرض لها مؤخرًا بعد الخسارة بخماسية من نادي الاستقلال الإيراني.

يذكر أن الراقي، سيواجه فريق الشرطة العراقي مساء بعد غد الأربعاء في تمام الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة.

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